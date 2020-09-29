 بلومبرج: إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني - بوابة الشروق
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بلومبرج: إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 10:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 10:44 ص

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات جديدة تهدف إلى قطع التواصل بين الاقتصاد الإيراني والعالم الخارجي إلا في ظروف محدودة.

وأشارت المصادر إلى أن العقوبات قد تستهدف أكثر من 12 بنكا، وإعلان حظر القطاع المالي بالكامل.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزل إيران فعليا عن النظام المالي العالمي، وقطع الصلات القانونية القليلة المتبقية لديها، وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة.

ووفقا للمصادر، فإن للعقوبات المقترحة هدفين: أحدهما إغلاق إحدى الثغرات المالية القليلة المتبقية التي تتيح للحكومة الإيرانية تحصيل إيرادات، والثاني هو إفشال ما تعهد به المرشح الديمقراطي جو بايدن بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه مع إيران عام 2015 إذا
ما فاز بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

ولا يزال المقترح قيد المراجعة، ولم يتم إرساله إلى ترامب.

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