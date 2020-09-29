انتهاء امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية بجنوب سيناء

أدى 4 طلاب امتحانات الثاني لشهادة الدبلومات الفنية بجنوب سيناء دون شكاوى، اليوم الثلاثاء، بإدارتي طور سيناء ودهب التعليميتين.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريح له اليوم، إن الامتحانات انتهت دون شكاوى، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي تجاوزات خلال سير الامتحانات.

وأضاف عقل أنه لم يجري رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب أو الملاحظين، وجرى تطبيق إجراءات الحماية والوقاية من الفيروس طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وأوضح أن الامتحانات النظرية انتهت اليوم، ومن المقرر أن تجرى غدًا امتحانات العملي للدور الثاني، وستبدأ أعمال تقدير الدرجات لجميع النوعيات يوم الخميس المقبل.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية بالمحافظة 245 طالبًا وطالبة بالتعليم الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، داخل 4 لجان.