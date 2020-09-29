اتحاد الجامعات العربية معزيا أمير الكويت: الدولة شهدت نهضة على المستوى التعليمي

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أعلن الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامه بإسمهِ وبالنيابة عن زمُلائه رؤساء الجامعات العربية وأُسرة الأمانة العامة للاتحاد وأمناء ومدراء المؤسسات التابعه له، عن عميق الحُزن والآسى بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصُباح أمير دولة الكويت.

وأشاد أمين اتحاد الجامعات العربية بمواقف الفقيد المُشرفة في الدفاع عن قضايا الأُمة العربية ولم الشمل العربي، والنهضة التي شهدتها دولة الكويت في عهده على المستوى التعليمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد سموهُ بواسع رحمته وان يُلهم أُسرة الصباح الكرام والحكومة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.