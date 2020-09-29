الخارجية الروسية تستدعي سفيري أذربيجان وأرمينيا

أعلن سفير أذربيجان لدى موسكو بولاد بلبل أوغلو، أن وزارة الخارجية الروسية استدعته اليوم الثلاثاء للتشاور بعد أن استدعت كذلك السفير الأرمني.

وقال أوغلو - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، والنائب الأول لوزير الداخلية الروسي ألكسندر غوروفوي، التقيا معه في مبنى الوزارة، بعد لقاء مماثل أجرياه مع سفير أرمينيا لدى موسكو.



وأوضح بلبل أوغلو أن الطرف الروسي طلب منه أن تعمل السفارة مع ممثلي الجالية الأذربيجانية المقيمين في موسكو، على خلفية تصاعد نزاع ناجورني قره باغ من أجل منع تكرار وقوع أي اشتباكات بين أذريين وأرمن من قبيل الأحداث التي شهدتها العاصمة الروسية في يوليو الماضي.



وقال السفير إنه يتفهم قلق السلطات الروسية إزاء احتمال وقوع حوادث من هذا النوع، في ظل التطورات الأخيرة في ناجورني قره باغ، مؤكدا أن سفارة أذربيجان ستذبل ما في وسعها من الجهود لضمان عدم حدوث مخالفات للنظام العام في روسيا من قبل أبناء الجالية الأذرية.