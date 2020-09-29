 أوراسيا الاستشارية: البرازيل قللت من رد الفعل على خطة تمويل البرنامج الاجتماعي - بوابة الشروق
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أوراسيا الاستشارية: البرازيل قللت من رد الفعل على خطة تمويل البرنامج الاجتماعي

البرازيل - ارشيفية
البرازيل - ارشيفية
ريو دي جانيرو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 7:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 7:10 م
قال كريستوفر جارمان، مدير مجموعة أوراسيا للخدمات الاستشارية، إن الحكومة البرازيلية قللت من مدى سلبية رد الفعل على خطة تمويلها للبرنامج الاجتماعي الجديد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن جارمان قوله إن "هذا أدى إلى نتائج عكسية. من الواضح أن الحكومة قللت من تقدير رد الفعل على خطة يمكن اعتبارها محاسبة إبداعية ويمكن التشكيك فيها من وجهة النظر القانونية والمالية".

ومع ذلك، قال جارمان إن الحكومة لم تتخل تماما عن خطط توحيد الحسابات المالية وربما تتوصل إلى تدابير إضافية للسيطرة على الإنفاق العام.

وأشار جارمان إلى أن الحكومة ستتجاوز سقف الإنفاق لاستيعاب البرنامج الاجتماعي الجديد، لكنها ستفعل ذلك بشفافية مع إجراء إصلاحات مالية لتخفيف مخاوف السوق.

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