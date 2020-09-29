سلطنة عمان توقف عمل المحامين الوافدين أمام محاكمها

حددت وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عمان 31 ديسمبر المقبل، موعدا نهائيا لا يمكن بعده للمحامين غير العمانيين الحضور أو الترافع أمام المحاكم العمانية بمختلف درجاتها.

وأهابت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها على "تويتر" وأوردته صحيفة "الرؤية" اليوم الثلاثاء، مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة وكافة الجهات المعنية في السلطنة ضرورة الالتزام بهذا الموعد لإنفاذ القرار، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تفعيلا للمراسيم السامية والقرارات الوزارية.

ووجهت الوزارة الشكر للمحامين غير العمانيين على ما قدموه من إسهامات وخبرات خلال الفترة الماضية.