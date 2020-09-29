ولاية برلين الألمانية تقرر الارتداء الإجباري للكمامة في المكاتب والمباني الإدارية

قررت حكومة ولاية برلين الألمانية تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة داخل المكاتب والمباني الإدارية.

جاء ذلك وفقا علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، مساء اليوم الثلاثاء، من دوائر داخل الائتلاف الحاكم في الولاية.

كما قررت حكومة الولاية وضع حد أقصى للمشاركين في الحفلات في الهواء الطلق بــ50 شخصا وبـ25 شخصا داخل القاعات المغلقة.

وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورؤساء الحكومات الولايات الألمانية، اتفقوا في وقت سابق على خط جديد للحفلات الخاصة مثل الزفاف أو أعياد الميلاد.

يشار إلى ان معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا قد ارتفع مؤخرا في برلين وفي أماكن أخرى في ألمانيا ما أزعج الساسة، حيث وصل المعدل إلى 9ر28 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام.

ووصل هذا المعدل في برلين إلى مستوى مرتفع لم يصل في أي ولاية أخرى في ألمانيا، لكن يجب الالتفات إلى أن هذه المقارنة هي بين مدينة مكتظة بالسكان وبين ولايات أخرى كبيرة في المساحة.