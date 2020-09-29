أردوغان يزعم افتتاح مصانع جديدة رغم إنشاؤها من عشرات السنين

ذكرت صحيفة "بيرجون" التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عن افتتاح 300 مصنعًا جديدًا في يوم واحد، موضحة أن بعضها يعمل منذ 45 عامًا، فيما يكشف عن محاولات أردوغان لصنع إنجازات وهمية بينما الواقع يتحدث عن تدهور اقتصادي.

وقالت الصحيفة إن أردوغان أجرى أول أمس افتتاحا جماعيا قيل إنه الأضخم حتى اليوم حيث افتتح 300 مصنع دفعة واحدة، زاعمًا أن هذه المصانع التي بلغت استثماراتها 15 مليار ليرة تركية، ستوفر 45 ألف فرصة عمل.

وقال أردوغان: “عند إضافة فرص العمل غير المباشرة سيرتفع العدد إلى 100 ألف. ومن المنتظر أن تحقق مدينة غازي عنتاب إسهامًا بقيمة أكثر من 1 مليار دولار أمريكي، من خلال دخول هذه المصانع في مرحلة الإنتح الكامل”.

فيما نشرت وزارة الصناعة والتجارة قائمة بأسماء الـ 300 مصنع على موقعها الإلكتروني، وقالت إنها مصانع جديدة، إلا أنها في الحقيقة شركات قائمة منذ سنوات تتراوح بين 10 و45 عامًا، منها شركة “شيراجي” للمنسوجات، التي تأسست عام 1997، وتمتلك 4 مصانع في عدد من المناطق الصناعية، وشركة أخرى تدعى “Barem Ambalaj” للتغليف والتعبئة، التي افتتحت من قبل وزير الداخلية سليمان صويلو ووزير العدل عبد الحميد جول في نوفمبر الماضي.

يذكر أن إحصائات البطالة الرسمية تشير إلى وجود 4 مليون و101 ألف عاطل عن العمل في تركيا. وسجل التضخم في تركيا الشهر الماضي نحو 11.77 في المئة على أساس سنوي.

وانتقد سياسيون معارضون أداء الحكومة واتهموها بتضليل الشعب ببيانات وهمية عن الاقتصاد وتقديم حلول قصيرة المدى.