موعد الانتخابات البرلمانية الرومانية يسبب خلافا بين قطاعات الحكومة

أصبح موعد الانتخابات البرلمانية القادمة في رومانيا مسألة خلافية، حيث اختلفت قطاعات الحكومة المختلفة بشأن الاقتراع المقرر إجراؤه بحلول نهاية العام الجاري.



وأكدت المحكمة العليا في رومانيا اليوم الثلاثاء، أن الموعد يجب أن يحدده البرلمان بدلا من الحكومة التي كانت قد حددت موعد التصويت في السادس ديسمبر.



وكان الرئيس كلاوس يوهانيس، طعن ضد قانون جديد يغير أسلوب الانتخابات، واقترح القانون الحزب الاشتراكى الديمقراطى المعارض وتم إقراره بالرغم من مقاومة الحزب القومي الليبرالي الحاكم في يوليو.



ودفع يوهانيس بأن القانون الجديد يسمح للبرلمان باختيار موعد جديد عشوائيا، وهو ما قال إنه غير دستوري، كما أوضح أن تغيير القوانين الانتخابية قبل فترة وجيزة من الانتخابات يتعارض مع الممارسات الديمقراطية.