برلين: غرامة البيانات المغلوطة بالمطاعم ستوقع على الزبائن وليس أصحاب المطاعم

صرح متحدث باسم الحكومة الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الغرامة المالية المقدرة بما لا يقل عن 50 يورو على تقديم بيانات شخصية مغلوطة في المطاعم ستوقع على الزبائن وليس أصحاب المطاعم.



وقال المتحدث: "سيتم مستقبلا توقيع عقوبة لا تقل عن 50 يورو على البيانات المغلوطة عن شخص رواد المطاعم والحانات، وهذا يتعين سداده من قبل الضيوف".



وتابع المتحدث: "بالإضافة إلى ذلك، فإن أصحاب المطاعم مُطَالَبُون بمراجعة معقولية المعلومات".



كانت ميركل قالت في مؤتمر عبر الفيديو إنها ترغب في تحمل مشغلي المطاعم وصالونات الحلاقة مسؤولية أكبر في مواجهة المعلومات المغلوطة. وقالت إن المطاعم وصالونات الحلاقة مسؤولة عن الالتزام بقواعد النظافة الصحية وعليها أن تراعي أن البيانات المقدمة صحيحة.



وقالت ميركل: "في حال الشك، أي في حالة شخصية بطوط أو دونالد داك، فإن الأمر ليس عسيرا(...) ففي حالة الشك يجب إبراز بطاقة الهوية أو تصريح السفر أو ما شابه".



ونص قرار الحكومة الاتحادية والولايات حرفيا على أنه:" يُعْتَبَر واجب ارتداء غطاء على الفم والأنف في أماكن عامة بعينها، مُلْزِمَا ويخضع للرقابة المستمرة والمعاقبة من قبل السلطات التنظيمية، وسيتم تطبيق هذا، نظرا للأحداث الأخيرة، أيضا في حال البيانات الشخصية المزيفة في قوائم الضيوف التي تم الأمر بها في المطاعم وما شابهها، وهنا أيضا سيتم توقيع غرامة مالية بقيمة لا تقل عن 50 يورو، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشغلي المطاعم مُطَالَبُون بأن يسهموا من خلال مراجعات المعقولية في أن تكون قوائم الضيوف التي تم الأمر بها، صحيحة وكاملة".



ولم يتضح من تصريح ميركل ما إذا كان مشغلو المطاعم ملزمين بالمراجعة أو أنه سيتم تغريمهم في حال البيانات المزيفة.