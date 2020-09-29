اعتقال داعشية إيطالية في سوريا وإعادتها إلى بلادها

أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم الثلاثاء، أن مواطنة كانت انتقلت مع أسرتها إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، قد اعتقلت هناك بتهم تتعلق بالإرهاب وأعيدت إلى بلادها.

وأفادت قوات الدرك الإيطالية "كارابينيري" في بيان بأن أليسي برينيولي، انتقلت إلى سوريا في عام 2015 مع زوجها محمد قريشي، وهو مواطن إيطالي من أصول مغربية، وأطفالهما الثلاثة.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، نقلا عن مصادر استقصائية، إنه تمت إعادة المرأة جوا إلى إيطاليا مع أطفالها، وبينهم طفل رابع ولد في سوريا.

وذكرت كارابينيري إن برينيولي "لعبت دورا نشطا في تلقين أطفالها فكرة الجهاد"، كما انضم زوجها إلى ميليشيات داعش.

وقالت وكالة "أنسا" إن قريشي لقي حتفه خلال عمليات مسلحة.

ولم تذكر الشرطة من أين تنحدر برينيولي، لكنها أشارت إلى أن المدعين العامين في ميلانو يحققون في قضيتها، ما يشير إلى أنها تنحدر من المنطقة.