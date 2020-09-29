تيم حسن يكشف حقيقة تجميل شخصية مسلحة بمسلسل الهيبة

بعد إعلان موعد عرض الجزء الرابع من مساسل الهيبة بداية من شهر نوفمبر المقبل، بعد خروجه من الموسم الرمضاني الماضي؛ بسبب فيروس كورونا، تلقى الفنان تيم الحسن بطل المسلسل، العديد من رسائل التهنئة عبر حسابه الرسمي على تويتر.

لكن أحد المتابعين وجه له نقدًا قويًا حينما قال له: "من حقي انتقد المسلسل، فهو عبارة عن حالة تجميل لشخصية مسلحة موجودة بواقعنا، والكل عارف مين هوا، ياريت يكون آخر جزء لأنه قرفنا تبييض طناجر".

وعلى الفور رد تيم حسن عليه وقال: "العبرة بالختام"، وهو ما فسره المتابعون بأنه يشير لموت البطل في نهاية الأحداث.

وتدور أحداث مسلسل "الهيبة" في قرية تقع على الحدود اللبنانية السورية، حيث يواجه زعيم عشيرة تتاجر في السلاح خلافات عائلية وصراعات حول السلطة ومشاكل حب معقدة.