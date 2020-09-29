اليونان تنقل مئات اللاجئين من جزر بحر إيجة شرقي البلاد إلى غربها

قامت السلطات اليونانية اليوم الثلاثاء بنقل حوالي ألف لاجئ من جزر بحر إيجة شرقي البلاد إلى غربها في البر الرئيسي في إطار مجهوداتها لتحسين أحوال مخيمات اللاجئين المكتظة بالجزيرة.

وأوضحت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن عدد الأشخاص بلغ 946 على متن عبارة رست في مدينة لافريو بإقليم أتيكا اليوناني في منشأة مؤقتة بجزيرة ليسبوس لتكون بديلاً عن معسكر أُحرِق منذ أسابيع قليلة.

وقالت وزارة الهجرة اليونانية اليوم أن نقل اللاجئين الذين تم قبولهم سوف يستمر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.