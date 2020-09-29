مجلس الوزراء الكويتي: الأمير توفي في الرابعة بعد الظهر بأمريكا

نعى نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية، أنس الصالح، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.



وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن الراحل توفي بالولايات المتحدة الأمريكية في الرابعة بعد الظهر بتوقيت دولة الكويت، مشيرًا إلى أن حياة الراحل سطر خلالها صفحات مليئة بالتضحية والالتزام بالقنم والمبادئ التي كرسها لخدمة وطنة والأمتين العربية والإسلامية.



وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.