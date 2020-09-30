جواتيمالا تعيد فتح الحانات ودور السينما في مرحلة جديدة لتنشيط الاقتصاد

أعلنت وزارة الصحة في جواتيمالا، اليوم الثلاثاء، أن البلاد ستعيد فتح الحانات ودور السينما والمتنزهات وحمامات السباحة في مرحلة جديدة من إعادة التنشيط الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا.

وتسمح القواعد المنشورة في الجريدة الرسمية حتى للمناطق التي بها أعلى مستويات التحذير من الوباء بإعادة إطلاق الأنشطة بدءا من بعد غد الخميس، إلا أن هناك قيودا ستفرض على نسبة الإشغال في هذه الأماكن.

وتم الإعلان عن هذه الإجراءات بينما كان الرئيس أليخاندرو جياماتي يعمل عن بعد بعدما أعلن في 18 سبتمبر ثبوت إصابته بفيروس كورونا. وأعادت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى فتح حدودها في نفس اليوم.

وفي نهاية يوليو، أطلقت الحكومة عملية إعادة فتح تشمل وسائل النقل العام ومراكز التسوق والمطاعم والكنائس، حسب عدد الإصابات في كل منطقة.

وسجلت جواتيمالا إجمالي أكثر من 90900 إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 3200 حالة وفاة.