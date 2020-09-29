الأردن: أمانة عمان تفتح كافة مرافقها غدا بعد إغلاق يومين للتعقيم

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أعلنت أمانة عمان الكبرى في الأردن، فتح مرافقها ومبانيها كافة، اعتبارا من غد الأربعاء بعد إغلاق دام 48 ساعة، حيث تم تعقيمها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء عن أمين عمِّان الدكتور يوسف الشواربة قوله إن العمل سيستمر بالحدود الدنيا، بالإضافة إلى انجاز العمل عن بعد.

وأكد الشواربة أن الخدمات الإلكترونية في الأمانة وصلت إلى مرحلة جيدة جدا حيث توفر غالبية الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعا الشواربة المواطنين إلى استخدام موقع الأمانة وموقع سند والحكومة الالكترونية لتقديم معاملاتهم والتي ستعامل بكل شفافية ومصداقية وبسرعة، وذلك للتسهيل على المواطنين لتوفير الوقت والجهد وتحقيق العدالة والمصداقية في إنجاز المعاملات.