نصرالله يعلن رفضه وصاية ماكرون على لبنان واتهامه حزب الله بالخيانة والفساد

أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله رفضه وصاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على لبنان واتهامه "حزب الله" بالخيانة والفساد.

وقال نصرالله في كلمة متلفزة، مساء اليوم الثلاثاء، عبر "قناة المنار" التابعة لـ"حزب الله : "رحبنا بالرئيس الفرنسي والمبادرة الفرنسية ولكن ليس على أساس أن يكون ماكرون مفوضاً ووصياً أو حاكماً على لبنان".

وأضاف "لا نقبل أن يتهمنا ماكرون بالخيانة وندين هذا السلوك"، والذي مسّ يوم الأحد مساءً هو الكرامة الوطنية وهذا غير مقبول".

وتابع: "لا نقبل أن يشكك بنا أو أن يتهمنا بالفساد وإذا كان لدى السلطات الفرنسية أي ملف فساد على وزراء حزب الله فليتفضل إلى القضاء اللبناني وليقم بتقديمه من أجل محاسبته فوراً".

وقال: "مازلنا نرحّب بالمبادرة الفرنسية ونراهن عليها ومستعدّون للنقاش مع مختلف القوى السياسيّة ولكن الاستقواء الذي مورس خلال الشهر الماضي لا يمكن أن يستمر ومنفتحون من أجل مصلحة بلدنا".

وردا على كلام ماكرون عن تهديد حزب الله قال نصرالله "لا نمارس لعبة الإرهاب والتخويف على أحد وأتمنى على الإدارة الفرنسية ألا تسمع لبعض اللبنانيين، مؤكدا أن إيران لا تتدخل في الشأن اللبناني ونحن من نقرّر ما نريد أن نفعله في لبنان".

وأضاف "نحن اخترنا الديمقراطية وما تطلبه منا يتنافي مع الديمقراطية فإذا لم تكن الديمقراطية هي نتائج الانتخابات التي أفرزت الأكثرية فما هي الديمقراطية تسليم الرقاب للأقلية".

وأشار إلى أنه "كان المطلوب من كل القوى السياسية في البلد أن يسلموا البلد إلى نادي رؤوساء الحكومات السابقين الأربع بلا نقاش، والقبول بحكومتهم وإلا العقوبات والضغط الفرنسي".

وأوضح نصرالله أن "الورقة الاصلاحية الفرنسية لا تتضمن مبدأ المداورة ومن يسمي الوزراء وعدد الوزراء ونحن وصلنا إلى مكان أن الفرنسيين قالوا نتفهم موقفكم بأن يبقى وزير المالية شيعي ولكن لنترك الرئيس المكلف هو من يسميه".

من جهة أخرى، نبه نصرالله من المجموعات المسلحة في شمال لبنان" التي كانت تحضر نفسها لعمل عسكري كبير".

وأضاف "حذرنا سابقا من محاولات إحياء داعش في العراق وسوريا ومن الطبيعي أن تبدأ التحضير في لبنان لتبرير بقاء القوات الأمريكية في المنطقة".

ورداً على خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الذي تحدث فيه عن مكان بين بيروت والضاحية الجنوبية وادعى أن "حزب الله" يخزن فيه صواريخ، أعلن نصرالله أنه "سيتم دعوة وسائل الاعلام عند الساعة العاشرة الليلة للدخول إلى المكان الذي تحدث عنه نتنياهو ليتم فضحه على الاعلام".