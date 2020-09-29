 إندونيسيا تستهدف بيع سندات تجزئة قيمتها 5 تريليونات روبية أكتوبر المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إندونيسيا تستهدف بيع سندات تجزئة قيمتها 5 تريليونات روبية أكتوبر المقبل

علم إندونيسيا
علم إندونيسيا
جاكرتا - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 10:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 10:38 ص

قال مسؤول في مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية الإندونيسية، إن إندونيسيا تعتزم طرح سندات قابلة للتداول في سوق التجزئة المالية بفائدة تقل عن 6% وبقيمة 5 تريليونات روبية (335.4 مليون دولار).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديني رضوان مدير إدارة السندات الحكومية في إندونيسيا، أن الحصيلة المستهدفة للطرح المقبل أقل من حصيلة الطرح السابق لآن وزارة المالية تتوقع تراجعا في الطلب بسبب انخفاض سعر العائد.

وأضافت بلومبرج أن الطرح الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة من واحد إلى 21 من أكتوبر المقبل هو آخر طرح للسندات الحكومية في سوق التجزئة خلال العام الحالي.

وبحسب وزارة المالية فإن إندونيسيا باعت سندات في سوق التجزئة بقيمة 25.67 تريليون روبية خلال العام الحالي.

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