وزير الخارجية الأمريكي يدعو أرمينيا وأذربيجان لوقف فوري للنزاع في قره باغ

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أرمينيا وأذربيجان إلى وقف فوري للنزاع في إقليم قره باغ.

وقال بومبيو -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء خلال زيارته لليونان- "ندعو طرفي النزاع إلى وقف القتال فورا في إقليم قره باغ".

وحول العلاقات المشتركة بين (أثينا) و(واشنطن)، أكد بومبيو أن العلاقات الأمريكية ـ اليونانية في أوجها، مضيفا أن الإدارة الأمريكية حريصة على تعزيزها، مشيرا إلى أن مسئولين بالخارجية الأمريكية يقومون بزيارات متكررة إلى اليونان، لافتا إلى أنه بحث مع نظيره اليوناني فرص التطور الاقتصادي.

وأوضح أن شركات أمريكية كثيرة ستقوم بالاستثمار في اليونان، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب بالإصلاحات حول العالم، مؤكدا استمرار دعم بلاده إلى اليونان في المجال العسكري وكافة المجالات الأخرى.

وبشأن الخلاف التركي اليوناني، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن دعم بلاده للحوار بين (أثينا) و(أنقرة)، داعيا البلدين إلى حل الخلاف بينهما بالطرق السلمية.