قطع المياه عن بولاق الدكرور وأرض اللواء الأربعاء المقبل

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه فى بولاق الدكرور وأرض اللواء، في العاشرة مساء الأربعاء المقبل ولمدة 8 ساعات.

وقالت المحافظة، في بيان مساء اليوم، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقطع المياه لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبري بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 ملي و300 ملي، تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا، والربط على خط مياه قطر 800 ملي قائم.

وناشدت المحافظة، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى شركة المياه ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.