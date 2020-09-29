يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، أن إيدن هازارد لاعب الفريق لم يفتقد إلى الاحترافية، خلال الفترة الماضية.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد وبلد الوليد غدًا الأربعاء عندما سئل عن مشاكل هازارد الأخيرة: "لا أعتقد أن هازارد كان يفتقر إلى الاحترافية.

هازارد انضم إلى معسكر منتخب بلجيكا الماضي ولم يلعب أي دقيقة، بعدما صرح روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب أنه ليس جاهزًا للعب مباراة كاملة.

هازارد عانى طوال الفترة الماضية من مشاكل بدنية بالإضافة إلى إصابة في كاحلة غاب على إثرها عن ريال مدريد في أول مباراتين له في الليجا هذا الموسم.

وعن إمكانية مشاركته مع الفريق أمام بلد الوليد أضاف زيدان: "أرى هازارد قريبًا جدًا من االمشاركة، نعلم أنه لم يتدرب كثيرًا حتى الآن، لكنه جيد، سنرى كيف سنقوم بذلك".

وتابع المدرب الفرنسي: "هازارد يريد اللعب، لقد كانت لديه مشكلة كبيرة، والتي كانت مؤلمة، ما نريده هو أن لا يعاني، إنه محترف وما يريده هو أن يكون مع زملائه وأن يكون على ما يرام".

زيدان أوضح سبب عدم مشاركة فينسيوس جونيور ورودريجو جوس بشكل مستمر: " كل اللاعبين يريدون اللعب أكثر، وفينيسوس موجود هنا لمحاولة لعب كل مباراة، لكن هناك المدرب الذي يقرر، أنا سعيد به عليه التركيز وهذا كل شيء".

وأتم: "هذا هو ريال مدريد، هناك لاعبون يلعبون أكثر والبعض الآخر أقل، هذا لن يتغير".