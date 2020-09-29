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ألمانيا: تأجيل إقامة معرض نورنبرج لألعاب الأطفال إلى صيف 2021

نورنبرج - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 8:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 8:21 م

تقرر تأجيل معرض نورنبرج لألعاب الأطفال بألمانيا، أكبر معرض من نوعه في العالم، ليقام في صيف 2021 وليس في موعده المعتاد في يناير المقبل، وذلك بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته الجهة المنظمة اليوم الثلاثاء، لكنها لم تذكر موعدا محددا لإقامة المعرض في الصيف المقبل.

وقالت الجهة المنظمة في تبريرها لهذه الخطوة إنه " لا يوجد حل على المدى القصير لمشكلة كورونا العالمية، وبالتالي فإن هناك صعوبة في ضمان إقامة المعرض بالجودة المعتادة له في نهاية يناير، بسبب الظروف الإطارية المتغيرة بشكل كبير والقلق على صحة المشاركين".

وجرت العادة أن يشارك نحو 3000 عارض في هذا المعرض الذي يرتاده عشرات آلاف الزائرين المتخصصين سنويا.

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