تعديل وزاري يكشف عن خلاف داخل الحكومة البوليفية

شهدت رئيسة بوليفيا المؤقتة جانين أنيز، اليوم الثلاثاء، أداء وزير جديد للتنمية الإنتاجية اليمين القانونية، لتكمل بذلك تعديلا وزاريا كشف عن خلاف داخل حكومتها.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية "ايه بي أي" أن أداء أديمار جوزمان لليمين جاء عقب أداء وزراء الاقتصاد والتخطيط التنموى والعمل اليمين القانونية أمس الاثنين.

وتم إجراء التعديل قبل فترة وجيزة من الانتخابات المقررة في 18 أكتوبر المقبل، وهي إعادة للانتخابات التي أجريت قبل حوالي عام.

وأثار فرز الأصوات اتهامات بالاحتيال ضد رئيس البلاد اليساري، إيفو موراليس، الذي ذهب إلى المنفى. وتولت أنيز، وهي محافظة، السلطة منذ ذلك الحين، لكنها لن تكون مرشحة في الانتخابات المقبلة.

وحل وزير الاقتصاد برانكو مارينكوفيتش محل أوسكار أورتيز، الذي اعترف بوجود خلافات داخل الحكومة.

وقال أورتيز: "لا يوجد منصب، مهما كان مهما.. يبرر مخالفة المبادئ والأخلاق التي كانت دائما توجه أفعالي".

وقالت أنيز اليوم الثلاثاء إنها أجرت تعديلا وزاريا في حكومتها جزئيا "لإطلاق المرحلة الأخيرة من الإدارة الاقتصادية" قبل الانتخابات.

وأضافت أن هذه المرحلة ستشمل خلق فرص عمل وإجراءات جديدة لإعادة تنشيط الاقتصاد بعد الإغلاق الأولي بسبب فيروس كورونا.