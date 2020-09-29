أسماك القرش ضحية الأزمة الاقتصادية في تونس

تعبئ رائحة الزفارة سوق منستير التونسي للأسماك ورغم أن كل شيء يبدو مألوفا، كما هو الحال في أي سوق عادي إلا أن ملامح جريمة بيئية تظهر بخفوت في إحدى الزوايا المخبأة، إذ تصطف جثث بعض أسماك القرش المتنوعة وقد تم تجريدها من اللحوم حتي صدورها بينما تركت رأس إحداها واضحة على أنها عائدة لأشهر الأسماك وأقواها في البحر.

ويقول جمال جرايجر مسؤول الصندوق العالمي للطبيعة في تونس، إن هناك 63 نوعا من أسماك القرش تجوب المياه التونسية منها القرش الأبيض العظيم ومنها قروش القيثارة التى لا توجد فب مناطق غير تونس إلا أن الصيد الجائر يحد من تواجد تلك القروش إذ أن 24 نوعا منها مهدد بالإنقراض.

ويتابع ساسي عالايا، أحد صائدوا القروش في ميناء جاباس جنوب تونس، أنه يقوم فى فصل الربيع بصيد القروش يوميا ويتراوح وزن كل من القروش التي يسطادها بين 5 و10 كيلوجرامات، ويتراوح سعر كيلو اللحم منها بين 3 دينانير في الجنوب لً13 دينارًا في المناطق الشمالية، حيث ترتفع شعبية أكل القرش هناك.

ويضيف ساسي، أنه احترف صيد القرش بشباك الغطاطية لـ7 سنوات ولم يلاحظ أن السلطات تمنع ذلك لأن أحد لم يوقفه من قبل أو يوعيه بكون ذلك خطأ.

ويقول جرايجر، إن أسماك القرش هي المهيمنة على السلسلة الغذائية بالبحر وبغيابها أو تناقص أعدادها يختل توازن الأسماك في المياه.

ويضيف جرايجر، أن قلة وعي الصيادين وقلة موارد الثروة السمكية هي ما تزيد من صيدهم للقروش، كما إنهم يقومون باستمرار بتقطيع وتنظيف القروش من أحشائها علي ظهر السفن ليتمكنوا من إخفائها بسهولة من موظفوا الموانئ وخفر السواحل.

ويقول ياميد تريكي من مدينة طبارق الشمالية، إنه لم يعلمه أحد بخطورة صيد القروش علي البيئة، مضيفا أنه لم يعلم ذلك إلا من وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أنه وزملائه الصيادون لا يحبون بالتأكيد أن يخربوا البيئة وأنهم يقومون قدر المستطاع بتجنب صيد القروش والسلاحف البحرية.

ويرجح صندوق الطبيعة العالمي، أن هناك 34 صيادا تونسيا محترفا لصيد القروش، بينما تعد تونس ثاني دولة صائدة للقروش بالبحر المتوسط بعد ليبيا.