اشتية ينعى أمير الكويت: فلسطين تفقد اليوم واحدا من رجال الأمة الأوفياء

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعازيه الحارة للشعب الكويتي بوفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مستذكرا خصال الفقيد وسجاياه الحميدة، ومواقفه المساندة للقضية الفلسطينية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قال اشتية: «بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، فإن فلسطين تفقد اليوم واحدا من رجال الأمة الأوفياء الذين طالما قدموا الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في لحظة نحن أحوج ما نكون لأمثاله من الزعماء الذين ظلوا ينافحون عن الحقوق الوطنية الفلسطينية في المحافل الدولية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويحفظ الكويت من كل مكروه».

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.