انقطاع مفاجئ للمياه عن 12 منطقة بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع مياه الشرب بـ١٢ منطقة بالقاهرة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن الكابل الرئيسي المغذي لمحطة مياه مسطرد، بالإضافة إلى تغير أحد المحابس الرئيسية بالمحطة.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن المناطق المتضررة هى: شيراتون ومنشية البكري وألماظة وأرض الجولف وأسما فهمي وعمارات المدفعية وبعض مناطق مصر الجديدة وبعض مناطق عين شمس وبعض مناطق الزيتون والواحة والكيلو ٤.٥ وصقر قريش والحي العاشر.

وأضافت الشركة أن هذا العطل خارج عن إرادتها وتبذل قصارى جهدها للعمل على الإصلاح، مؤكدة بتدبير سيارات الشرب بالمناطق المتضررة.