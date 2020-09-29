مصرع 3 أشخاص بحرائق جديدة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق في مقاطعة شاستا بولاية كاليفورنيا؛ وذلك وفقا لما أعلنه قائد شرطة المقاطعة إريك ماجريني.

وقال قائد الشرطة -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية- إن حريق "زوغ" في شاستا، وحريق "غلاس" في مقاطعتي "نابا وسونوما" اندلع على منطقة تبلغ مساحتها نحو 26 ألف فدان، وهو ما تبعه إصدار أوامر إخلاء جديدة لآلاف السكان.

وأدت الحرائق، التي اندلعت منذ أغسطس الماضي في أنحاء الغرب الأمريكي، إلى وفاة 35 شخصا على الأقل، غالبيتهم في ولايتي كاليفورنيا وأوريغون، ومنذ بداية العام، اندلع أكثر من 8100 حريق في كاليفورنيا، حيث اندلعت الحرائق على أكثر من 3.7 مليون فدان، ودمرت الشهر الماضي نحو 7 آلاف مبنى.