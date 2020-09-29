حماية المستهلك: تدشين حملات على السلع الدراسية للتأكد من مطابقتها للمواصفات

قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل على عدة محاور في مجال تلقي شكاوى المواطنين بخصوص العام الدراسي الجديد.

وأضاف سمير، في تصريحات لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن الجهاز يجهز السلع الخاصة بالدراسة، ويدشن حملات عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وأكد أن الدولة أنشأت هذا الجهاز للحفاظ على حقوق المستهلك، معقبًا: «إحنا معاكم مش هنسيبكم وهنتدخل في كل المجالات»، على حد تعبيره.

ولفت القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، إلى أن الجهاز يتلقى أي نوع من الشكاوى، مؤكدًا أن «الاستجابة تكون في أقرب ما يكون».