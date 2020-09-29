إسرائيل تتجه نحو تقييد الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو في إطار الإغلاق

قالت لجنة برلمانية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تقييد حركة المتظاهرين في إسرائيل حاليا لتقتصر على دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد حول منازلهم، مما يضيف قيدا جديدا إلى قيود الإغلاق الجديدة الأخرى القائمة بالفعل والرامية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولا يزال القرار بحاجة إلى تصويت من قبل البرلمان "الكنيست" بكامل قوامه.

وكان من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ منتصف الليل وأن يستمر لمدة أسبوع، كما يمكن لمجلس الوزراء أن يمدده أسبوعا في كل مرة لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

ويعتبر القرار مثيرا للجدل في ضوء الاحتجاجات المنتظمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويتم تنظيم الاحتجاجات الرئيسية خارج منزل رئيس الوزراء في القدس كل ليلة سبت، وتجذب آلاف الأشخاص.

بموجب قواعد الإغلاق الحالية، لا يسمح للإسرائيليين بتخطي ما يتجاوز دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من منازلهم، فيما عدا قائمة من الاستثناءات التي تضمنت الاحتجاجات، حتى اليوم الثلاثاء. ويبلغ الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع في الأماكن المكشوفة 20 شخصا.

وسجلت إسرائيل نحو 8500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، وإجمالي 1516 حالة وفاة مرتبطة به منذ مارس.