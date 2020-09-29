أسعار النفط تتراجع بفعل تقديرات ارتفاع المخزون الأمريكي

تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بفعل تقديرات أظهرت ارتفاعا في مخزونات الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، مما عزز مخاوف المستثمرين حيال تخمة المعروض من الخام في الأسواق، بالتزامن مع بطء مسيرة تعافي الطلب بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا بمناطق عدة حول العالم.

تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.4% إلى 42.26 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.6% عند 40.35 دولار للبرميل.

وأظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" ارتفاع عدد المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي بنحو مليون برميل يوميًا، فيما تعد أول زيادة في قرابة 3 أسابيع، ويترقب المستثمرون صدور بيانات وكالة الطاقة الأمريكية غدًا الأربعاء لتنفي أو تؤكد صحة ذلك.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن عودة تفشي فيروس كورونا في بعض من الاقتصادات العالمية الكبرى أشعل فتيل المخاوف حيال تعطل مسيرة تعافي مستويات الطلب على الخام، في وقت تستعد الأسواق لزيادة في المعروض النفطي لمنظمة "أوبك"، وليبيا التي قررت استئناف تصدير الخام بعد توقف أشهر بسبب جائحة كورونا.

في سياق آخر، كشفت نتائج مسح نشرت نتائجه اليوم، تجاوز وفيات كورونا في مختلف أرجاء العالم حاجز المليون مع تزايد أعداد الوفيات وسط تسارع الإصابات في عدد من البلدان.