قطاع كبير من سكان الهند معرض للإصابة بفيروس كورونا

كشف أحدث مسح مصلي أجرته الهند على الصعيد الوطني أن معدلات الإصابة بـ كوفيد- 19 قد زادت بشكل حاد ، إلا أن قطاعا كبيرا من السكان ما زال معرضا للانتشار السريع للمرض.

وسجلت السلطات الصحية الهندية 14ر6 مليون حالة إصابة بكورونا، وهو ثاني أكبر عدد من الحالات في العالم، بعد الولايات المتحدة، التي سجلت 15ر7 مليون حالة.

وقال بالرام بهارجافا رئيس مجلس البحوث الطبية الهندي، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن المسح الثاني للأجسام المضادة أظهر أن 1ر7 بالمئة من السكان البالغين (الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما) و 6ر6 بالمئة من الأفراد (الذين تزيد أعمارهم عن 10 أعوام) تعرضوا للإصابة بكوفيد- 19.

وتمثل هذه الأرقام قفزة كبيرة مقارنة بنسبة 37ر0 بالمئة التي تم تسجيلها في المسح الأول، الذي تم إجراؤه بين 11 مايو و 4 يونيو.