مسؤولة بالصحة العالمية: لقاح أكسفورد لفيروس كورونا كان واعدا

قالت مدير البرامج في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة رنى حجَّة، إن لقاح «أكسفورد» لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» كان واعدًا، مشيرة إلى أن العالم اهتم بخبر توقف التجارب السريرية للقاح المذكور.



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «BBC EXTRA»، المذاع عبر فضائية «BBC عربي»، مساء الثلاثاء، أن إجراء التجارب السريرية على اللقاح أمر هام جدًا وخاصة في المرحلة الثالثة، موضحة أن المرحلة الثالثة تعني إجراء التجربة على آلاف المتطوعين.



وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية تساهم في اكتشاف الأعراض الجانبية للقاح حتى وإن كانت نادرة، منوهة إلى أن كل توقف باللقاح يؤخر سرعة التجارب السريرية.



ولفتت مدير عام البرامج بالصحة العالمية إلى أنها أسرع مرة يطور فيها العالم لقاحًا ضد مرض معين، قائلة إن العلماء يعملون على استخدام طرق جديدة في التكوين، إضافة إلى بعض الأساليب في التطوير.



وذكرت أن اللقاح من الممكن أن يتسبب في مناعة لبعض الأشخاص أكثر من غيرهم، متابعة: «يتم توجيه اللقاح إلى كبار السن مناعة أكثر من غيرهم، واللقاح المخفف حدته لا يمكن إعطاءه لمن يعانون من أمراض المناعة».