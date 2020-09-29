 روسيا تدعو تركيا إلى العمل على وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا - بوابة الشروق
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روسيا تدعو تركيا إلى العمل على وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 5:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 5:25 م

دعا الكرملين تركيا، اليوم الثلاثاء، إلى الانضمام للجهود التي تهدف إلى إعادة وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا، في ظل استمرار معارك هي الأكثر دموية بين البلدين منذ سنوات.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول: "الجانب الروسي على اتصال مستمر مع يريفان وباكو وأنقرة على مختلف المستويات".

وأضاف: "ندعو جميع الدول، وخاصة شركاءنا مثل تركيا، إلى بذل كل جهد ممكن لإقناع الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار والعودة إلى التسوية السلمية لهذا الصراع طويل الأمد عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".

وقال إن روسيا تتطلع إلى "تحديد الخطوات التالية مع شركائها في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، التي تضم في عضويتها أذربيجان وأرمينيا وروسيا وتركيا.

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