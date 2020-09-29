لكل فيتامين فائدة لجسم الإنسان تساعده على مقاومة الأمراض وتمنحه حياة صحية، وأغلب الفيتامينات موجودة بالخضروات والفاكهة والأسماك، ويعد "فيتامين د 3" من الأنواع الهامة لأنه يقوي جهاز المناعة ويساعد في فقدان الوزن بشكل صحي.

ولا تتوقف فوائد "فيتامين د 3" الذي يعد جزءً من "فيتامين د" والذي يطلق عليه طبيًا اسم كولي كالسيفيرول، عند الوزن والمناعة فقط، حيث أنه مهم للحفاظ على مستوى الكالسيوم والفسفور في الدم حتى تظل العظام قوية وغير معرضة للكسر السريع، وحماية القلب والجسم من السرطانات، وفقًا لموقع "مايو كلينك" التابع لكلية مايو الطبية بالولايات المتحدة.

وفي حالة المعانأة من نقص "فيتامين د 3"، سيكون الإنسان معرضًا بعد مدة طويلة للإصابة بعدة أمراض، ومنها:

- أمراض القلب والأوعية الدموية

وهذا ما توصلت إليه عدة تجارب سريرية على مرضى يعانون من نوبات قلبية وفشل في القلب وأمراض الشرايين والسكتات الدماغية.

- السرطان

تشير أبحاث أمريكية، إلى أن انخفاض فيتامين د يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي لأنه يفيد في نمو الخلايا الطبيعية المتجددة في الثدي وعدم وجوده بنسبة كافية يؤدي إلى تلف الخلايا وظهور السرطان بها.

- مرض السكري من النوع الثاني

وفقًا لدراسة منشورة سابقًا في المجلة الأوروبية لعلم الغدد الصماء، فإن "فيتامين د 3" يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم ويضبط كمية الأنسولين في الجسم وبذلك يحمي من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

_ طريقة اكتشاف نقص "فيتامين د 3" في الجسم

حينما تقل نسبة "فيتامين د 3" في الجسم فأنه يعطي تنبيهات فورية لتحفيز الإنسان على تناول مصدر هذا الفيتامين، وهي: "الإرهاق والتعب المتواصل، والغثيان، وتغير المزاج، وآلام العظام والظهر، وتباطؤ التئام الجروح، وتساقط الشعر، وألم عضلي"، وفقًا لمدونة "لادر" الأمريكية الخاصة بالرياضيين.

_ مصادر "فيتامين د 3"

أسهل طريقة للحصول على "فيتامين د 3" هي الجلوس في الشمس لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، ولكن يجب أن يكون في الأوقات التي لا يتعرض فيها الجسم للأشعة الفوق بنفسجية.

ومن الطرق الأخرى، تناول الأسماك الدهنية مثل: "الرنجة، والسلمون، والسردين، والتونة المعلبة"، إضافة إلى دقيق الشوفان وحليب الصويا وعصير البرتقال والكرنب والسبانج وصفار البيض والجبنة والزبادي والكبدة والحليب البقري.