المكسيك ترفع حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا بعد مراجعتها

رفعت المكسيك حصيلتها التقديرية لوفيات فيروس كورونا إلى 89 ألفا و612 حالة وفاة، كما رفعت حصيلة الإصابات إلى 870 ألفا و699 حالة، أي بزيادة تقرب من 137 ألف حالة عما سجلته سابقا.

وبلغت الحصيلة الرسمية السابقة حوالي 76 ألفا و600 حالة وفاة مؤكدة بالاختبار، و733 ألفا و717 إصابة مؤكدة بالاختبار، لكن المسؤولين يعترفون بأن هذه الأرقام أقل من الواقع كثيرا، لأن الدولة لا تجري الكثير من اختبارات كوفيد-19، حيث تم إجراء حوالي 1.6 مليون اختبار فقط حتى الآن في البلد البالغ تعداد سكانه 130 مليون نسمة، حسب ما أوردته صحيفة "بويرتو فالارتا ديلي نيوز" المحلية في نسختها الإلكترونية اليوم الثلاثاء.

وكانت المكسيك قد نشرت سابقا أرقاما "تقديرية" بناءً على اختبارات لم تظهر نتائجها بعد، حيث يستغرق ظهور النتائج أسابيع في بعض الأحيان.

لكن التقديرات الجديدة الصادرة عن وزارة الصحة اليوم كانت أعلى لأنها احتُسبت بإضافة مجموعتين جديدتين تتضمنان من لم يخضعوا لاختبار كوفيد-19 مطلقا ولكن ظهرت عليهم أعراض، ومن خضعوا لاختبارات تعذر تحليلها لأن العينات لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، كما تتضمن الأرقام الجديدة أيضا نسبة من النتائج المعلقة.

وبالرغم من العدد التقديري الجديد لوفيات كوفيد-19، لا تزال المكسيك في المركز الرابع على مستوى العالم خلف الهند التي سجلت أكثر من 95 ألف وفاة، أما فيما بتعلق بالإصابات فمن شأن التقديرات الجديدة أن ترفع المكسيك من المركز الثامن إلى المركز الخامس، خلف روسيا التي سجلت نحو مليون و150 ألف إصابة.