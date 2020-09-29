ملك الأردن ينعى أمير الكويت: لم يتوانَ في مساعيه الخيرة عن بذل كل جهد لوحدة الصف العربي

نعى ملك الأردن عبدالله الثاني، أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، واصفًا الراحل بأنه كان «أخاً كبيراً وزعيماً حكيماً مُحبّاً للأردن».

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، «الشيخ صباح الأحمد رحمه الله كان قائداً استثنائياً وأميراً للإنسانية والأخلاق، كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته ولم يتوانَ في مساعيه الخيّرة عن بذل كلّ جهدٍ لوحدة الصف العربي، نعزي أنفسنا والشعب الكويتي الشقيق بهذا المُصاب الجلل».

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.