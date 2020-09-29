رئيسا الأعلى الأفغاني للمصالحة والوطنية الباكستانية يبحثان العلاقات الثنائية

التقى رئيس المجلس الأعلى الأفغاني للمصالحة الوطنية عبدالله عبدالله، رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون وتنمية العلاقات الثنائية بين باكستان وأفغانستان، خاصة الروابط البرلمانية.

وقال قيصر -وفقا لما أوردته وكالة الانباء الرسمية الباكستانية- "إن الأواصر التي ترتبط بها باكستان وأفغانستان، هي أواصر تاريخية ودينية وثقافية، وإن الأمن والسلام في أفغانستان يصب في مصلحة باكستان".

وأشاد بالدور القيادي الذي يؤديه عبدالله عبدالله لتعزيز مفاوضات السلام الأفغانية، مشيرا إلى محادثته الهاتفية مع نظيره الأفغاني حيث تم الاتفاق بين الجانبين لبذل الجهود المشتركة لتعزيز الروابط البرلمانية بين البلدين.

وأعرب عن أمله في أن تعزيز الأنشطة التجارية بين البلدين سيؤدي إلى تعزيز الوضع الاقتصادي للبلدين المجاورين، مضيفا أن فتح الأسواق التجارية على الحدود سيسهم في خلق فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة التجارية.

ومن جهته، أعرب عبدالله عبدالله عن شكره للقيادة الباكستانية على الاستقبال والترحيب الذي حظي به في إسلام آباد، قائلا إن أفغانستان حكومة وشعبا تعترف بدعم باكستان لعملية السلام الأفغانية، مثمنا مساعي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية لبذل الجهود لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.