سفير الكويت بالقاهرة: الأمير صباح الأحمد الصباح كان داعما لقضايا المجتمع الدولي العادلة

قال السفير الكويتي في مصر، محمد صالح الذويخ، إن أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح كان رجلًا عظيمًا وحكيمًا، ناعيًا إياه: «رحمة الله عليه وغفر له وجعل مثواه الجنة».

وأضاف الذويخ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن الكويت والأمة والعربية فقدت رجلًا عظيمًا حكيمًا محبًا لوطنه، لافتًا إلى أن الراحل حاز على لقب أمير الإنسانية؛ نتيجة مساعيه الخيرة وأعماله.

وأشار إلى أن الفقيد أعطى من الخبرة والقدرة السياسية التي تمكن من استمرار الأمور والعمل الدبلوماسي الراقي المتوازن بعد وفاته، مؤكدًا أن أمير الكويت الراحل كان الداعم للأمة العربية وقضايا المجتمع الدولي العادلة.

وتابع: «الراحل كان سفيرًا للدبلوماسية الكويتية طيلة 40 عامًا، كان أقدم وزير خارجية على مستوى العالم، وسعى طول حياته لرأب الصدع في العلاقات العربية العربية، وبذل جهودًا جبارة لتقريب وجهات النظر».

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.