الجيش الهندي يتهم باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار بإقليم كشمير

اتهم الجيش الهندي باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار بصورة غير مبررة بطول خط المراقبة الفاصل بمنطقة "بونتش" الواقعة في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وقال ديفندر أناند المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية -في تصريح نقلته قناة (أنديا تي في) الهندية، اليوم الثلاثاء- "إن باكستان بدأت فجر اليوم انتهاكا غير مبرر لوقف إطلاق النار من خلال إطلاق نار بالأسلحة الصغيرة والقصف بقذائف الهاون على طول خط المراقبة في قطاع مانكوت بمنطقة بونتش".

يذكر أن الهند وباكستان تتبادلان بشكل مستمر اتهامات بإطلاق النار بطول خط المراقبة بإقليم "كشمير" المتنازع عليه بين الجانبين، والذي يزعم كلا البلدين أحقيته الكاملة فيه.. ويطلق عليه الجانب الهندي اسم "ولاية جامو وكشمير"، فيما يطلق عليه الجانب الباكستاني اسم "ولاية آزاد جامو وكشمير".