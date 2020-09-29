كوكا يتأهل مع أولمبياكوس لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

تأهل نادي أولمبياكوس اليوناني إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد تعادله السلبي أمام أف سي أومونيا نيقوسيا القبرصي سلبيا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب نيو جي اس بي ستاديوم بإياب تحديد المتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتواجد أحمد حسن كوكا على مقاعد البدلاء لأولمبياكوس، حيث لم يمنح بيدور مارتينيز فرصة لمشاركته في المباراة واكتفى بتواجده على دكة الاحتياط.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي، ليتأهل الفريق اليوناني لدور المجموعات من دوري الأبطال مستغلا تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب.

وكان مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز أولمبياكوس بهدفين دور رد، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي على ملعب كارايسكاكيس.