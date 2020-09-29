عمرو رمزي عن مشواره الفني: أخذت الماجستير مع حسن حسني والدكتوراه مع عادل إمام

رمزي يعلن عن عمله المقبل: كوميدي

قال الفنان عمرو رمزي، إنه يرفض الأعمال التي لن يسعد بتقديمها حتى إذا كانت ستسعد المنتج، معقبًا: «الورطة الحلوة إني بدأت بحاجات كبيرة»، في إشارة منه إلى العمل مع الفنان عادل إمام.

وأضاف أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «بنت البلد» المُذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أنه يحضر لعمل كوميدي في الفترة الحالية.

وأعرب عن فخره بالعمل مع عادل إمام وحسن حسني، متابعًا: «أعتقد إني أكتر واحد اشتغل مع حسن حسني في حرمت يا بابا.. اليوم اللي مكنش عندي فيه مشاهد كان بيبعت يجيبني ويقول مش هشتغل هاتوه».

وأكد أنه اطمأن على مستقبله المهني بعد عمله مع هذين الفانين، مضيفًا: «أخدت الماجستير مع حسن حسني والدكتوراه مع عادل إمام».