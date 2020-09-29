روسيا اليوم: مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري بهجوم جنوب شرقي إيران

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أفادت فضائية «روسيا اليوم» بمقتل ثلاثة عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بهجوم على سيارتين للحرس في محافظة أسبكة بإقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، وذلك في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى أية تفاصيل أخرى.