اليمن: طهران تكرر اعتداءاتها في المياه اليمنية وتقوم بأعمالها التخريبية

جددت الحكومة اليمنية الشرعية، اتهاماتها لإيران بانتهاك المياه الإقليمية اليمنية والصيد غير المشروع فيها.



وقال وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، في تغريدات على صفحته عبر "تويتر"، "إن إيران تعتدي بشكل صارخ على السيادة اليمنية"، موضحا في الوقت نفسه أن أكثر من 40 سفينة صيد إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى، مشددا على أن طهران تكرر الاعتداءات التي تمارسها في المياه اليمنية وتقوم من خلالها بأعمالها التخريبية.



ودعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي للوقوف بحزم أمام الدور التخريبي الذي تمارسه إيران في اليمن.