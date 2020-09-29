أسيوط تطلق فعاليات اليوم الثقافي التوعوي لتعزيز قيم المواطنة والانتماء

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثقافي التوعوى بعنوان "تعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن " والتي ينظمها فرع جامعة الازهر بأسيوط برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف .



جاء ذلك بحضور ومشاركة عدد من اساتذة الجامعة ومجموعة من علماء الأزهر الشريف من كافة مؤسساته والقيادات المجتمعية والجمعيات الأهلية ، وعدد من رجال الدين المسيحي ممثلين للكنائس المصرية وذلك بقاعة " الإمام الأكبر" للمؤتمرات بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، في إطار الدور الوطني للأزهر جامعًا وجامعة وتأكيدًا على رسالة الأزهر الذي يتبنى المنهج الوسطي الذي يجمع ولا يفرق بين أبناء الوطن.



وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بدور رئيس جامعة الأزهر ومحافظ أسيوط وجميع القائمين على الملتقى لخروجه بهذه الصورة وسط حضور من كافة فئات المجتمع وإجماعهم على تعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن ، مشيرة إلى أهمية المواطنة وحب الوطن والانتماء وأن مسئوليتنا جميعًا العمل لتعزيز تلك القيم بين أبنائنا لنخرج جيل محب لوطنه قادر على مواجهة الصعاب والتحديات وتحقيق التنمية .



واشارت الوزيرة إلى فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يجري تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.



من جانبه أكد محافظ أسيوط أن تعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب تعد ركيزة أساسية للنهوض والارتقاء بالمجتمع وتطويره في جميع الجوانب ، لافتًا إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لإرساء دعائم الانتماء والولاء للوطن وتعزيز قيم المواطنة في صفوف أفراده خاصة بين طلبتنا وشبابنا الذين هم عماد المستقبل ونعول عليهم في بناء هذا الوطن وتنميته لنجني ثمار هذا الغرس في جيل يتحلى بقيم المواطنة بعيداً عن ثقافة العنف والكراهية ، مشيرًا إلى أن قيم المواطنة هي الكفيلة ببناء وطن يتسع للجميع ولا يفرق بين أحد من مواطنيه على أى سند طائفي أو ديني لنحظى بوطن العدالة والحرية وسيادة القانون.



وبدوره أشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الندوات للطلبة والطالبات تنظمها الجامعة في إطار تنفيذ برنامج التعليم والتثقيف بهدف إكساب الشباب المعلومات والمهارات اللازمة ليمارسوا حقوقهم ومسؤولياتهم كمواطنين فاعلين على كافة المستويات بهدف تنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية لدى الشباب والتعريف بحقوقهم وواجباتهم وتشجيعهم على المبادرات الإيجابية تجاه المجتمع.



وفي نهاية الندوة قدم رئيس جامعة الأزهر درع الجامعة لوزيرة التضامن الإجتماعي ، ومحافظ أسيوط والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية.