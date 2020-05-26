النفط يتراجع ومخاوف الطلب ترجح أمام آمال التحفيز الأمريكي

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء لتمحي مكاسب من الجلسة السابقة فيما رجحت كفة مخاوف الطلب المزمنة جراء جائحة كورونا أمام آمال ولدتها حزمة تحفيز أمريكية جديدة يجد مشرعون صعوبة في الاتفاق عليها.

وأودى مرض كوفيد-19 بحياة أكثر من مليون نسمة في أنحاء العالم حتى يوم الثلاثاء وفقا لإحصاء رويترز في حين تشهد حالات الإصابة والوفيات تزايدا في عدة دول.

وبحسب رويترز، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا ما يوازي 0.8 بالمئة إلى 40.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول الأكثر نشاطا 32 سنتا ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 42.55 دولار للبرميل. وهبط عقد نوفمبر تشرين الثاني الذي ينتهي يوم الأربعاء 27 سنتا إلي 42.16 دولار للبرميل.

وفي أغسطس آب ، سجل الخامان برنت والأمريكي أعلى مستويات منذ أوائل مارس آذار في ظل التفاؤل بشأن زيادة الطلب على الوقود والتزام صارم من منتجين كبار للنفط بتخفيضات الإنتاج التي تعهدوا بها، لكنهما انخفضا أكثر من ثلاثة دولارات منذ ذلك الحين بفعل مخاوف بشأن الطلب.

وسيبحث مستثمرون عن مؤشرات لنمو الطلب الأمريكي من خلال بيانات معهد البترول الأمريكي التي تصدر يوم الثلاثاء وإدارة معلومات الطاقة وتصدر يوم الأربعاء.

وتوقع خمسة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن تنمو مخزونات الخام الأمريكي 1.4 مليون برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر أيلول في حين تنخفض مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل ومخزونات نواتج التكرير وتشمل وقود الديزل ووقود الطائرات 800 ألف برميل.