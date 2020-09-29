محافظ قنا يوافق على فتح قاعات المؤتمرات المرخصة

وافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، على فتح قاعات المؤتمرات المُرخص لها العمل في تنظيم المؤتمرات وما يماثلها من مناسبات، بشرط مراعاة التزام المواطنين بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الداودي إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يثبت مخالفته لتلك التعليمات.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء حدد عدد الحضور بألا يزيد عن 300 فرد، مؤكدًا أن الجهات المعنية سيكون لها مرور دائم على قاعات المناسبات المُرخصة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال تنظيم الحفلات.