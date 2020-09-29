رئيس مجلس الوزراء السوداني ينعى أمير دولة الكويت

نعى رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك وأعضاء مجلس الوزراء والشعب السوداني بمزيد من الحزن والأسى فقيد الأمة العربية والإسلامية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الثلاثاء، قال رئيس مجلس الوزراء السوداني إن حياة أمير الكويت كانت زاخرة بالعطاء والتفاني لرفعة ومِنعَة بلده وشعبه.

وتقدمت حكومة وشعب السودان لآل الصباح وحكومة وشعب الكويت بأحرّ التعازي، سائلين الله أن يتغمد الفقيد برحمته ومغفرته ويجعله مع الصديقين والشهداء.

وأكد أن العلاقات بين الشعبين السوداني والكويتي كانت ولا تزال نموذجاً في الأخوة الصادقة والتقدير والاحترام، ويحفظ شعب السودان لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح العديد من المآثر والخير ومواقفه الوطنية والإقليمية والدولية الشجاعة.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.