السودان يتطلع إلى تعزيز التعاون مع بلجيكا

أعرب السفير عبد الرحيم خليل، سفير السودان في بلجيكا، عن تطلع حكومة السودان لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في كافة المجالات لاسيما الجانب الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن السفير عبد الرحيم خليل قدم اليوم، بالقصر الملكي في بروكسل أوراق اعتماده للملك فيليب ليوبولد ملك بلجيكا، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى مملكة بلجيكا.

ونقل السفير السوداني، خلال المقابلة، تحيات رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لملك بلجيكا، مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه لتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.

من جهته، رحّب ملك بلجيكا بالسفير السوداني، مشيرا إلى أن حكومته ستعمل على ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين.