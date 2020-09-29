المكسيك تعتزم إصدار مؤشر فرعي جديد للتضخم

أعلنت وكالة الإحصاء الوطني المكسيكية، اليوم الثلاثاء، اعتزامها إصدار مؤشر فرعي جديد للتضخم يوم 8 أكتوبر المقبل، لمتابعة أسعار مجموعة تضم 167 سلعة وخدمة استهلاكية أساسية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وكالة الإحصاء القول إن المؤشر الجديد لأسعار المستهلك على المستوى الوطني يصدر بشكل شهري.



وأضافت الوكالة أنه تم تحديد السلع والخدمات التي تتضمنها سلة سلع المؤشر على أساس البيانات المستخدمة في قياس معدل الفقر في المكسيك.



وذكرت وكالة الإحصاء أن المؤشر السابق لقياس التضخم وفق سلة أساسية للسلع والخدمات الاستهلاكية لا يعكس النمط الحالي للاستهلاك في المكسيك.



وستكون الفترة المرجعية للمؤشر الجديد النصف الثاني من يوليو 2018.