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فيديو.. غرق جزء من باخرة إسبانية بسبب تسرب مياه

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 4:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 4:37 م

عرضت شاشة "الحدث"، لقطات من غرق جزء من باخرة إسبانية بعد تسرب المياه إلى داخلها.

وأظهرت اللقطات، أن الباجرة استدارت على أحد جوانبها من جرّاء تعرضها هذا الجزء للغرق، فيما إنقاذ 17 من ركابها وتم الإبلاغ عن فقدان آخرين.

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