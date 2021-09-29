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عرضت شاشة "الحدث"، لقطات من غرق جزء من باخرة إسبانية بعد تسرب المياه إلى داخلها.

وأظهرت اللقطات، أن الباجرة استدارت على أحد جوانبها من جرّاء تعرضها هذا الجزء للغرق، فيما إنقاذ 17 من ركابها وتم الإبلاغ عن فقدان آخرين.